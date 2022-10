Gabriel Veron apresenta mialgia na véspera da visita ao Santa Clara

O futebolista brasileiro Gabriel Veron contraiu uma mialgia de esforço na coxa direita e falhou o treino vespertino do FC Porto, anunciaram esta sexta-feira os campeões nacionais, na véspera da deslocação ao Santa Clara, da 11.ª ronda da Liga Bwin.



De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos dragões na Internet, o avançado fez tratamento durante a sessão ocorrida no Estádio do Dragão, no Porto, para se juntar no boletim clínico ao defesa e capitão Pepe, a debelar uma entorse no joelho esquerdo.

Gabriel Veron, de 20 anos, soma 14 jogos, um golo e uma assistência na temporada de estreia pelo FC Porto, tendo sido suplente utilizado durante a goleada imposta na visita aos belgas do Club Brugge (4-0), na quarta-feira, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que ajudou a garantir o acesso aos oitavos de final.

Os dragões, que estão no segundo lugar, com 22 pontos, a seis do líder invicto Benfica, visitam o Santa Clara, 16.º e antepenúltimo, com oito, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.