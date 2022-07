Gabriel Veron: “diamante a ser lapidado” esteve na órbita do Barcelona

A forma como Gabriel Veron se revelou nos escalões de formação do Palmeiras, entrou no universo das seleções jovens do Brasil, e se afirmou na equipa principal do verdão fez despertar a atenção dos grandes clubes europeus. No ano passado, o jornal catalão ‘Sport’ deu conta do interesse do Barcelona, revelando ao mesmo tempo que Juventus, Manchester City e Manchester United também estavam a seguir atentamente a evolução do jovem extremo. “Um diamante a ser lapidado”, foi a forma como os espanhóis se referiram a Veron. “Fico feliz e tenho de encarar com naturalidade”, referiu o jogador, quando questionado sobre o interesse do Barcelona.

É precisamente o rótulo de diamante que cativa Sérgio Conceição e o fez apontar o brasileiro como alvo preferencial para reforçar o sector ofensivo da equipa, dentro do que aconteceu com Pepê, que está hoje um jogador mais forte e completo. Veron tem características que fazem dele um elemento diferenciado e capaz de fazer a diferença nos movimentos de um para um. Para além disso, tem nas derivações para o meio outro fator que agrada ao técnico dos dragões.