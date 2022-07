Gabriel Veron é prioridade para reforçar o ataque do FC Porto

O FC Porto já andava no mercado por um extremo, mesmo antes da saída de Francisco Conceição para o Ajax , e segundo apurouo alvo prioritário dos dragões para o posto é o brasileiro Gabriel Veron.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os dragões já fizeram uma primeira abordagem pelo atacante brasileiro junto do Palmeiras, com quem ele tem um contrato válido até 2025.