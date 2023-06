Gabriel Veron já conhece a gravidade da lesão sofrida em torneio 2x2 no Brasil

Gabriel Veron fez um estiramento muscular na coxa esquerda. A lesão foi considerada de grau 1, o menor em nível de gravidade, pelo que o extremo, de 20 anos, deverá estar pronto a treinar quando o plantel do FC Porto regressar aos trabalhos, no início de julho.O brasileiro deslocou-se ontem a uma clínica em Natal para realizar um exame, que revelou o referido problema muscular. De acordo com o jornal 'Tribuna do Norte', o médico aconselhou Veron a fazer tratamento à base de fisioterapia, plano de recuperação que o jogador vai levar a cabo no Brasil, regressando posteriormente ao Porto, a fim de se juntar aos seus companheiros para integrar a pré-época.Lembre-se que o jogador brasileiro se lesionou num torneio de dois contra dois na cidade de Assú, onde nasceu.