Gabriel Veron não viajou com o Palmeiras para Belo Horizonte

Gabriel Veron, brasileiro do Palmeiras que vai rumar ao FC Porto , já não viajou com o verdão para Belo Horizonte, onde a equipa comandada por Abel Ferreira defronta na madrugada desta sexta-feira o América Mineiro na 18.ª jornada do Brasileirão.Segundo o 'Globo Esporte', Veron ainda treinou com o Palmeiras antes da viagem, mas o avançar das negociações com os dragões acabaram por fazer com que o extremo ficasse fora da comitiva.Recorde-se que segundo apurou, o FC Porto desembolsa 10,2 milhões de euros, que lhe garantem 100 por cento dos direitos económicos do jovem talento, de 19 anos.