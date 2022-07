Gabriel Veron: «Quero entrar em campo e mostrar o que sei»

Uma semana depois de ter visto o seu nome associado ao FC Porto, aí está Gabriel Veron. E se a sua chegada ao Dragão já era oficiosa na quinta-feira, ontem foi dia de colocar o preto no branco no papel que o ligará ao campeão nacional até 2027, e o azule branco na pele, assumindo-se como novo camisola ‘7’. O jovem extremo chegou à Invicta ao final da manhã – onde tinha Vítor Baía à espera –, fez os habituais exames médicos e foi apresentado ao final da tarde, não escondendo o grande entusiasmo por chegar a um clube “gigante”.

“Estou muito feliz e muito honrado por estar num clube tão grande como o FC Porto. Não havia maior e melhor oportunidade para mim neste momento. Já me sinto em casa e quero representar todos os portistas. Vou dar o meu melhor todos os dias”, prometeu Veron nas suas primeiras palavras de azul e branco, confiante que deu o passo certo na carreira ao escolher o projeto dos dragões: “Toda a gente sabe que o FC Porto é o maior clube de Portugal, por isso fiz uma ótima escolha. Quando ouvi a proposta do FC Porto, não quis ouvir mais nenhuma. Quero entrar em campo e mostrar o que sei fazer e dar o meu contributo à equipa.”

Gabriel Veron tem apenas 19 anos, mas há muito que carrega nas costas o peso de ser uma grande promessa do futebol brasileiro. Ainda que não fosse um titular indiscutível no Palmeiras, chega ao Dragão com 95 jogos realizados pelo Verdão (e 15 golos marcados), que acabaram na conquista de seis títulos. Vem, por isso, habituado a ganhar para um clube também ele habituado a ganhar. Mas nem por isso se colocou em bicos de pés. “O FC Porto tem grandes jogadores e sei que vou aprender mais do que ensinar, porque sou novo. Mas estou aqui para dar o meu melhor”, atirou o internacional jovem pelo Brasil, acrescentando que gosta de jogar a avançado, seja em zonas mais centrais, seja nos corredores.

"Abel disse que míster será mais exigente do que ele"



Abel Ferreira orientou Veron nos últimos dois anos e não ficou propriamente satisfeito por perder um jogador que considerava ter potencial para valer mais do que os 10,2 milhões de euros que o FC Porto pagou. Mas, ainda assim, deixou conselhos ao jovem para o desafio no Dragão.



"Falou que me espera um campeonato muito forte e difícil. Falou muito bem do míster [Sérgio Conceição], que ia encontrar um treinador excelente, que era um ídolo para ele", revelou Veron, que já sabe o que esperar do novo treinador: "Deixou bem claro que ele é mais exigente do que o próprio Abel. Mas quando assim é, é porque quer o seu bem. O Abel era assim comigo e deixou claro que o míster aqui seria bem mais exigente do que ele, mas isso vai ajudar-me dentro e fora do campo."



Número escolhido com ‘ajuda’ de CR7

As altas expetativas que os dragões colocam em Gabriel Veron podem comprovar-se com o facto de lhe terem possibilitado vestir a sempre mítica camisola 7, que teve Luis Díaz como último dono. E, estando disponível, o jovem extremo, que no Palmeiras vestia a ‘27’, não hesitou em agarrá-la, explicando as razões da opção. “Tenho dois ídolos no futebol, o Cristiano Ronaldo e o Dudu [n.d.r.: com quem partilhou balneário no Palmeiras] e ambos vestem a ‘7’. Para mim o Cristiano Ronaldo é o melhor do Mundo e olho para ele como um exemplo”, anotou.