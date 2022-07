Gabriel Veron vai ser jogador do FC Porto: acordo desbloqueado

Gabriel Veron vai ser reforço do FC Porto para 2022/23. De acordo com as informações recolhidas por, a reunião entre o Palmeiras e o Santa Cruz, na qual o Verdão procurava garantir uma maior fatia dos 10 milhões de euros que os dragões vão pagar pelo extremo, terminou com um entendimento entre os clubes, pelo que, assim, a transferência do extremo, de 19 anos, para a Invicta está desbloqueada.O Palmeiras, apesar de ter apenas 60 por cento dos direitos económicos sobre o jogador, pretendia encaixar 9 milhões de euros, o que não acontecerá, porém conseguiu efetivamente um entendimento com o emblema que detém os restantes 40 por cento e irá ampliar a sua receita neste negócio de uma forma considerável. Para o FC Porto, tal não resulta num aumento de investimento, com os dragões a manterem a fasquia nos 10 milhões de euros.Entre os azuis e brancos e o Palmeiras há questões de pormenor ainda a tratar, porém, segundo apurámos, nada que impeça a chegada de Gabriel Veron aos campeões nacionais. O jovem vai assinar um contrato de 5 anos com o FC Porto, já alinhavado com o agente Fábio Mello, que negociou com os portistas na Invicta. Veron chegará a Portugal a tempo de marcar presença na apresentação da sua nova equipa aos sócios, que está marcada para sábado, com direito a jogo frente ao Monaco, de França.