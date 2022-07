Galatasaray confirma Sérgio Oliveira: conheça os detalhes do negócio

Galatasaray'a hos geldin Sérgio Oliveira! ?? pic.twitter.com/xA81b7mXuz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2022

O Galatasaray confirmou há minutos a contratação de Sérgio Oliveira, num comunicado no qual explica que a transferência do médio português, que estava vinculado ao FC Porto se fez a troco de 3 milhões de euros. Ainda de acordo com os turcos, Sérgio Oliveira assina por quatro temporadas, período no qual auferirá um salário anual de 2,75 milhões de euros - no FC Porto auferia cerca de 2 milhões/ano.O médio, de 30 anos, já deixou uma mensagem de despedida ao FC Porto , numa publicação nas redes sociais na qual assegurou que irá levar o clube da Invicta sempre consigo.