Galeno abre as portas da Seleção Nacional: «Jogaria por Portugal com o maior orgulho»

Galeno atravessa um grande momento no FC Porto, chegando a esta fase da época com oito golos marcados e duas assistências. O extremo, de 25 anos, tornou-se numa referência da equipa de Sérgio Conceição, ao ponto de já ter chamado a atenção no Brasil, o seu país de origem.Só que Galeno já está em Portugal desde agosto de 2016 e tal facto permitiu-lhe adquirir a cidadania portuguesa, desfrutando agora de dupla nacionalidade. Dessa forma, o extremo é elegível para a Seleção Nacional e essa possibilidade deixa-o particularmente entusiasmado."Todo o jogador sonha em jogar na seleção! Hoje tenho cidadania portuguesa e jogaria por Portugal com o maior orgulho. Se tivesse essa chance, daria o meu melhor para representar bem toda a nação de Portugal. A minha carreira como atleta profissional é vista através dos clubes daqui. No meu caso específico, orgulho-me muito e sinto grande vontade de fazer sucesso por aqui. Se for pela seleção de Portugal, ficarei muito feliz", referiu em entrevista ao jornal 'O Globo'.No entanto, Galeno não coloca de parte representar a seleção brasileira. "A seleção é o sonho de todo o atleta brasileiro, mas neste momento estou focado nas competições do FC Porto. Fazer parte da equipa brasileira, ou mesmo da portuguesa, será consequência do meu trabalho. Preciso continuar neste nível e serei lembrado", vincou o extremo.Ainda assim, o jogador dos dragões percebe que não exista um conhecimento tão vasto da sua carreira no Brasil como acontece em Portugal, pelo facto de ter deixado as suas origens muito novo."A minha carreira como atleta profissional foi sempre na Europa, e por esse motivo não sou tão conhecido no Brasil. Tive uma pequena passagem por uma equipa no Brasil, por isso é normal que as pessoas não tenham esse reconhecimento. Esse golo [na Champions, frente ao Bayer Leverkusen] é um marco na história, e isso só pode deixar-me muito feliz", assumiu o extremo, ele que assinou o 1000.º golo de um brasileiro na história da Champions.De resto, Galeno só tem palavras de agradecimento para com o FC Porto, pela forma como o recebeu. "O FC Porto abriu-me as portas na Europa e o maior sentimento que tenho é de gratidão. Sou muito grato por isso. Vou dar o meu melhor sempre por eles com o objetivo de fazer história no clube. Há uma tradição de brasileiros no clube, ele nos abraça e nos faz sentir em casa. Hoje, faço parte da equipa do FC Porto e a minha cabeça, o meu foco, estão 100% neste clube que me acolheu. O resto, o futuro, está nas mãos de Deus", rematou o extremo dos campeões nacionais.