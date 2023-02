Galeno ainda em tratamento no penúltimo treino antes da receção do FC Porto ao Gil Vicente

O FC Porto cumpriu ao fim da manhã desta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para o jogo de domingo, frente ao Gil Vicente, no Dragão, a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin.Em relação a ontem, o panorama clínico não sofreu qualquer tipo de alteração, com Galeno ainda em tratamento e, por isso, em dúvida para o jogo com os minhotos. O luso-brasileiro, recorde-se, foi substituído frente ao Inter, em Milão, devido a uma mialgia na coxa esquerda.De resto, Francisco Meixedo fez trabalho integrado condicionado, enquanto Veron segue em tratamento à sua lesão.Amanhã, os campeões nacionais voltam ao Olival, onde realização o último ensaio para o jogo com os gilistas. Depois disso, a partir do meio dia, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas, em conferênciade imprensa, para fazer a sua antevisão ao jogo.