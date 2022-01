Galeno anunciado pelo FC Porto na CMVM: dragões revelam valores do negócio

Galeno está oficialmente de volta ao FC Porto. O extremo, de 24 anos, foi oficializado pelos dragões nas suas redes sociais, depois de um dia intenso no qual a negociação entre a SAD portista e o Sp. Braga se foi prolongando ao longo do dia. O FC Porto investe 9 milhões de euros na sua aquisição.O jogador chega para suprir as vagas deixadas em aberto pelas saídas dos alas Luis Díaz e Corona, nesta janela de inverno.A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 doCódigo dos Valores Mobiliários, ter chegado a um acordo com a Sporting Clube de Braga -Futebol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos, do atletaWenderson Galeno, pelo montante de 9.000.000€ (nove milhões de euros), acrescido domontante relativo à solidariedade, não tendo a Sociedade assumido qualquer custo deintermediação.Mais se informa que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD celebrou com o jogador umcontrato válido por 4,5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2026, tendo acordadouma cláusula de rescisão no montante de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros).