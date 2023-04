Galeno denuncia insultos racistas que recebeu no Instagram após o clássico

Wenderson Galeno recorreu às 'histórias' do Instagram para denunciar vários comentários ofensivos, alguns deles de índole racista, na sua conta da mesma rede social após o encontro desta noite diante do Benfica "Se vocês acham isso normal, ok. Vou mostrar só um pouco das [mensagens que] estou a receber. Isso não faz bem para quem está desse lado. Grande abraço a todos", escreveu o brasileiro na partilha, onde anexou ainda uma captura de ecrã com alguns comentários.