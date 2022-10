Galeno: «Diogo Costa é um grande guarda-redes e vai ter um futuro brilhante»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Galeno considerou "justa" a goleada (0-4) do FC Porto no terreno do Club Brugge, lembrando que a equipa belga ainda tinha a sua baliza a zeros nesta Liga dos Campeões."

"Toda a equipa está de parabéns. Sabíamos da dificuldade que íamos encontrar aqui. O Club Brugge ainda não tinha sofrido qualquer golo e colocámos em prática o que o treinador pediu. A vitória é justa e agora é descansar porque temos um jogo importante no sábado", começou por dizer o extremo ao Porto Canal.

Oportunidades desperdiçadas



"Tínhamos de ter calma. Sabíamos que o golo ia aparecer, marcámos e não baixamos de intensidade. Tínhamos de estar ligados os 90 minutos. Entrámos despertos na 2ª parte, porque sabíamos que eles iam entrar com tudo. Estamos de parabéns pelo esforço ao longo dos 90 minutos."



Dois penáltis defendidos por Diogo Costa

"Temos de destacar o Diogo. É um grande guarda-redes, vai ter um futuro brilhante e depois dos penáltis que defendeu o jogo virou. Salvou-nos mais uma vez."

Atenção ao jogo do Atlético



"Temos de pensar em nós e no jogo de sábado."