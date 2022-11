Galeno e a Allianz Cup: «Tenho a certeza de que esse objetivo vai ser cumprido esta época»

Conquistar a Allianz Cup já é visto, pelo FC Porto, como uma questão de honra. O único troféu de provas nacionais ainda em falta no museu do clube tem escapado aos azuis e brancos, mas no atual plantel há um jogador que já o conquistou, ainda que ao serviço do Sp. Braga. Por isso mesmo, as palavras de Galeno ganham mais força."Temos de estar bem focados e unidos. Entramos em cada jogo para ganhar, sempre, e tenho a certeza que esse objetivo vai ser cumprido esta época", garantiu o luso-brasileiro, em declarações aos meios de comunicação do clube, esta quarta-feira.A disputa da prova começa, para o FC Porto, já na sexta-feira, com uma receção ao Mafra da 2.ª Liga. Curiosamente, os dragões já eliminaram este adversário da Taça de Portugal e Galeno defende que o triunfo é para repetir."Vamos fazer o que fizemos lá, vamos em busca da vitória. Trabalhamos bem ao longo da semana e tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e sair com a vitória", assegurou o segundo melhor marcador da equipa, com oito golos, tantos como os de Evanilson e apenas atrás de Taremi (13).Galeno defendeu ainda que as recentes mini-férias concedidas por Sérgio Conceição foram benéficas para o grupo de trabalho. "Estamos todos bem, a paragem fez bem à malta toda. Deu para descansar, aproveitar para estar mais com a família. E, agora, voltámos todos com o foco na Taça da Liga, todos a queremos ganhar, é um objetivo do clube. Podem ter a certeza de que na sexta-feira vamos entrar com tudo, isso é o mais importante", defendeu, prometendo, depois, que o grupo se vai abstrair do que se está a passar no Qatar."O Mundial é uma prova importante, todos queremos ver, mas temos de estar com o foco no nosso trabalho. Não vai ser diferente e sexta-feira queremos dar tudo, vamos dar um grande passo. Vai ser muito importante. Temos que dar continuidade ao trabalho, o Mundial tem de estar fora daqui", apontou Galeno.Sobre a maior rotina que está a mostrar, em campo, com os colegas de trabalho, o extremo não tem dúvidas. "Os meus colegas ajudaram muito no meu crescimento aqui, o míster também, é uma peça importante para mim. Tenho a certeza que daqui para a frente vamos ser muito felizes juntos", perspetivou e acrescentou: "É o trabalho do dia a dia. Todos se vão conhecendo bem e fica muito mais fácil."Por fim, sobre o melhor golo que apontou esta época, Galeno apontou para o de Leverkusen: "Sem dúvida. Precisávamos ganhar, não podíamos vacilar. Esse golo muito importante, bem trabalhado, trabalhámos bem nessa semana e saiu esse grande golo. A vitória ambém foi muito importante para a equipa na Liga dos Campeões."