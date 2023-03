Galeno e Evanilson fizeram tratamento e continuam em dúvida para a receção ao Estoril

Depois de um dia de folga, concedido na sequência do triunfo em Chaves, o FC Porto voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira.No boletim clínico constam os nomes de Francisco Meixedo, que fez treino integrado condicionado, além dos de Galeno, Evanilson e João Marcelo, que estiveram em tratamento.Galeno e Evanilson permanecem assim em dúvida para a receção ao Estoril, na sexta-feira, em jogo referente à 24.ª jornada da Liga Bwin. No que toca a João Marcelo, conforme Record já tinha antecipado, o FC Porto explicou agora que o central está a contas com uma entorse no tornozelo direito.Os campeões nacionais voltam a treinar amanhã de manhã.