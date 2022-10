Galeno e o futuro do FC Porto na Liga dos Campeões: «Cada jogo vai ser uma final para nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto bateu o Bayer Leverkusen por 2-0 na Liga dos Campeões, mas, para Galeno, o jogo foi tudo menos fácil."Já sabíamos que não ia ser fácil, tínhamos de estar ligados durante os 90 minutos. Estou aqui para ajudar, seja de início ou a partir do banco. O míster pediu-me para entrar bem, dar o máximo e é isso que vou fazer em todos os jogos", referiu à Eleven Sports o extremo, que apontou já baterias para o futuro: "O último jogo [Club Brugge] é passado, trabalhámos forte para não voltar a acontecer. O apoio dos adeptos foi muito importante e temos de dar continuidade ao trabalho de hoje. Cada jogo vai ser uma final para nós. Marcar na Champions é um sonho tornado realidade, ainda para mais no Dragão. Via ficar marcado na minha memória".