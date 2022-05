Galeno e o futuro no FC Porto: «Espero ganhar o meu espaço»

Suplente utilizado na final da Taça de Portugal, Galeno não escondeu a felicidade pela conquista do troféu.

"É um sentimento único, ainda para mais sendo o meu segundo troféu [Sp. Braga]. No entanto, estou muito feliz por o conquistar no FC Porto e quero dar continuidade ao trabalho, que é algo importante. Todos os jogadores estão preparados para entrar, o trabalho do dia a dia permite que quem entra faça a diferença. Agora temos de descansar e continuar o bom trabalho no próximo ano. Estou à disposição do míster, espero ser feliz e ganhar o meu espaço", referiu à SportTV.