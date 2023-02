Galeno e o jogo com o Inter: «Temos de entrar bem ligados»

Depois de Sérgio Conceição, o FC Porto divulgou mais um vídeo de antevisão ao jogo com o Inter, desta feita com declarações de Galeno. O extremo, que ainda está lesionado, fez o lançamento ao jogo e deu a receita para que os dragões possam sair de Milão com um bom resultado."Temos de estar concentrados no máximo durante 90 minutos. A concentração começa quando se entra no balneário. Temos de estar bem ligados com os colegas. Faz parte do jogo. É importante entrarmos ligados desde início", disse o avançado brasileiro.O jogo frente aos italianos é de grande dimensão e de extrema importância, razão pela qual Galeno acredita que há que sentir "um friozinho na barriga". Isso, aliás, é obrigatório, segundo o camisola 13."Quem não sente esse frio na barriga tenho a certeza que não é para estar ali. Esse frio na barriga é sempre bom. Todos os jogos sinto esse frio na barriga. Jogar com os adeptos dá aquele feio. Faz-nos ter de dar o máximo, ganhar", referiu.