Galeno: «Entrámos muito bem no jogo»

Galeno abriu o marcador logo aos três minutos do FC Porto-Gil Vicente (3-0), sendo por isso decisivo para a vitória portista e consequente apuramento para a final four da Allianz Cup."Entrámos muito bem no jogo, começámos bem ao marcar um golo cedo e foi uma vitória justa. Conseguimos equilibrar bem o jogo. A equipa está toda de parabéns e estou muito feliz por ter ajudado. Agora é descansar", referiu o extremo ao Porto Canal."Sim, é muito importante, todos os jogos, esteja chuva ou sol, eles são muito importantes para nós e levam-nos à vitória. Quero dar os parabéns a todos a agradecer a presença neste jogo.""A gente pensa jogo a jogo e agora é olhar para esse próximo e pensar que o resultado vai voltar a ser positivo"