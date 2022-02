Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Galeno entrou aos 31' e saiu aos 67': «Falta de interpretação e estava limitado fisicamente» Sérgio Conceição explica saída prematura do extremo no encontro com o Gil Vicente





• Foto: José Gageiro/Movephoto