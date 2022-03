Galeno: «Estava na hora de mostrar porque é que vim para o FC Porto»

Regressado ao FC Porto no mercado de inverno, Galeno apontou, frente ao Tondela, o seu primeiro tento de azul e branco ao peito na presente temporada. No fim do encontro, o brasileiro, que foi eleito o homem do jogo, não escondeu a felicidade pelo feito alcançado.

"Agradeço pelo prémio, é meu e de todo o grupo. Tenho trabalhado forte para quando o míster precisar de mim estar pronto, estava na hora de mostrar porque é que vim para o FC Porto. Não paro por aqui, tenho de dar seguimento ao meu trabalho para ajudar o FC Porto. Marcar no Dragão? É uma sensação fantástica, é um sonho realizado. Fazer um golo no Dragão foi importante, estou muito contente por estar de volta. Merecemos os três pontos, agora temos de descansar para o jogo de quinta-feira", começou por dizer.

O extremo vincou ainda que todos os jogadores, mesmo que não sejam titulares, estão prontos para ajudar a equipa e que esta goleada dá confiança aos dragões para o embate com o Lyon.