Galeno fez gelo depois de sair

O FC Porto pode passar a ter uma nova dor de cabeça com Galeno. O extremo saiu aos 75’ com muitas queixas e acabou a fazer gelo na coxa esquerda, uma situação que os dragões irão entretanto reavaliar. Deste modo, soam os alarmes portistas, dado que o boletim clínico já estava bastante preenchido com seis nomes: Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron e Evanilson.