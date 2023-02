Galeno fez tratamento a uma mialgia no regresso ao Olival

Na sequência da derrota por 1-0, em Milão, frente ao Inter, o FC Porto regressou aos trabalhos ao fim da tarde desta quinta-feira e, de acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões no final da sessão, o panorama encontra-se, agora, mais desanuviado.Segundo a nota de treino divulgada pelo FC Porto, Galeno fez tratamento a uma mialgia na coxa esquerda, ele que tinha sido substituído na segunda parte do jogo em Itália devido a problemas físicos. De resto, Meixedo evoluiu para treino integrado condicionado e está mais perto do regresso à ação, enquanto Veron se mantém em tratamento.Com foco no jogo de domingo, frente ao Gil Vicente, no Dragão, a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin, o FC Porto volta a trabalhar amanhã de manhã, novamente no Olival.