Galeno: «Hat trick? Esteve perto, foi um erro muito grave meu, que não pode acontecer»

Galeno foi uma das principais figuras da goleada (4-1) do FC Porto ao Famalicão na noite deste domingo, mas no final do encontro o extremo brasileiro afirmou que queria mais.





"Entrámos bem no jogo, sabíamos que não ia ser um jogo fácil, tínhamos de entrar ligados, a fazer o que o mister pediu durante a semana e o resultado está aí. Vitória justa e agora é descansar e pensar no próximo jogo. Hat trick? Esteve perto, foi um erro muito grave meu, que não pode acontecer. Tenho de estar concentrado para quando aparecem as oportunidades, colocar a bola lá dentro. O grupo está todo de parabéns pela exibição", atirou o avançado, em declarações aos microfones do 'Porto Canal'.

Resultado do dérbi

"É bom estarmos mais perto, mas temos de pensar em nós, e não nos rivais, e fazer o nosso trabalho. É importante eles perderam pontos e nós ganharmos."