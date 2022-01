Conforme o nosso jornal noticiou, numa primeira fase esteve em cima da mesa a possibilidade de Galeno regressar ao Dragão por empréstimo, que implicaria o pagamento de uma taxa de um milhão de euros, com opção de compra de 8 milhões de euros, a ser exercida obrigatoriamente no final da temporada. Com o evoluir das negociações, ficou acordado que a transferência se faria de forma definitiva e imediata.

Negócio fechado. Segundo apurou, Galeno já assinou contrato com o FC Porto até 2026. Os dragões pagam 9 milhões de euros ao Sp. Braga e ficam com a totalidade dos direitos económicos do avançado. Os azuis e brancos assumem também as despesas relativas ao mecanismo de solidariedade e à intermediação.