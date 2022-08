Galeno: «Já sabíamos que não ia ser um jogo fácil»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Galeno fez a assistência para o golo de Marcano, que deu um triunfo suado ao FC Porto sobre o Vizela. No final do jogo, o extremo dos dragões mostrou-se satisfeito por ter contribuído para a vitória."Já sabíamos que não ia ser um jogo fácil. Trabalhámos a estratégia do Vizela durante a semana para conseguirmos fazer um bom trabalho. Qualquer equipa aqui passa dificuldade. São três pontos importantes para a nossa caminhada. Estou muito contente por ter entrado e ajudado a equipa a vencer", disse à Sport TV.