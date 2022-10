Galeno, João Mário e André Franco juntam-se a Pepe no boletim clínico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto afinou este sábado os últimos detalhes antes de defrontar o Anadia para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (amanhã, às 20H45), mas com mais três baixas.Além de Pepe, que continua em tratamento à lesão que o vai manter afastado dos relvados mais "umas semanas" como confirmou hoje Sérgio Conceição , surgem agora no boletim clínico André Franco (tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo), João Mário (tratamento a uma contusão na coxa direita) e Galeno (gestão de esforço).