Galeno no FC Porto: «Amadureci muito e espero dar bastantes alegrias aos adeptos»

Galeno está de volta ao FC Porto e chega carregado de ambição, esperando que desta vez possa ter maior protagonismo. Para isso acontecer, deixa a promessa, em declarações aos meios do clube, de muito trabalho para ajudar os dragões a cumprirem objetivos, sobretudo o de conquistar o título nacional."São sensações incríveis. Desde o começo, quando vim para Portugal, disse que queria fazer história no FC Porto e agora tenho mais uma oportunidade. Espero reescrever a minha história aqui, o que é muito importante, e estou muito feliz de estar de volta.""Mudei muita coisa, amadureci muito e espero dar bastantes alegrias aos adeptos do FC Porto, é o meu objetivo. Vou dar sempre o meu melhor para vencermos cada jogo e sempre com muita alegria, que é o mais importante.""Vou dar o meu melhor independentemente de onde o mister me colocar, espero dar alegrias ao FC Porto e a todos os que nos apoiarem. Espero ajudar o FC Porto.""Sempre mantive contacto com todos, sempre falei muito com o Otávio até hoje por exemplo. Espero voltar e ser bem recebido, tenho a certeza que o vou ser.""Quero chegar e ajudar o FC Porto, sei que temos objetivos delineados, mas o mais importante é sermos campeões."