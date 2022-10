Galeno: «O míster pediu para ter calma com a bola porque íamos fazer mais golos»

Galeno abriu o ativo diante do Bayer Leverkusen e mostrou-se contente por poder ajudar o FC Porto na Liga dos Campeões."Estou muito feliz por ajudar a equipa. O prémio não é só meu, é de todos. Fico feliz, concentrei-me e ajudei a equipa", começou por dizer em declarações à Eleven Sports, revelando também as indicações de Sérgio Conceição ao intervalo."Precisávamos de estar mais concentrados e sair a jogar mais. Estávamos com receio. Foi isso que o míster pediu, para ter calma com a bola, porque íamos fazer mais golos", aferiu.Já sobre o prémio de melhor do jogo, designado pela UEFA, Galeno também agradeceu. "Estou feliz. Espero que seja o primeiro de muitos. É da equipa toda", reiterou.