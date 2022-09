Galeno: «O Sérgio Conceição é meio bravo»

Galeno concedeu uma entrevista à revista Dragões, onde revelou a sua relação com Sérgio Conceição. O extremo referiu que o técnico é "meio bravo", mas assumiu que essa característica potencia a qualidade dos jogadores e da própria equipa."É um grande treinador, todo o mundo sabe. O Sérgio Conceição é meio bravo, mas isso é bom, porque potencia a nossa equipa e não é por acaso que já conquistou tantos títulos no FC Porto. Ele ajuda-nos muito, elogia, mas também dá uma dura se for preciso. Acho que isso é muito importante para o desenvolvimento de um jogador, saber quando acerta e quando erra. Estou a adorar aprender com o míster a cada dia e tenho a certeza de que os meus companheiros também. Trabalho para que ele não tenha razões de queixa e estou muito feliz por estar a evoluir diariamente no Olival", apontou Galeno.De resto, o extremo destacou aquelas que são as suas grandes referências como jogador. "Acompanhei muito o Neymar no Santos, tentei aprender com ele e com o Ronaldinho. Vi muitos vídeos deles e tirei algumas coisas do jogo deles para aplicar no meu. Foram, sem dúvida, as minhas maiores inspirações", vincou.