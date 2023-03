Galeno 'pede' titularidade e atira: «Não decido nada, só trabalho»

Galeno abordou esta segunda-feira o jogo com o Inter, partida da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões agendada para amanhã, às 20 horas, no Estádio do Dragão."Temos que fazer o mesmo que lá, um grande trabalho. Tenho a certeza que vamos ser muito felizes, cada um vai dar tudo dentro do campo""Estou focado no jogo de amanhã, não quero pensar nisso, haverá outras oportunidades para falar nisso": "Isso é mister a decidir, não decido nada, só trabalho. Estou bem, espero poder entrar de início"."Sinto-me muito bem, tenho de estar a 100 por cento, preparado, espero jogar os 90 minutos""Amanhã será bem diferente, em casa, com adeptos. Apoio durante os 90 minutos, importante para todos, vamos fazer um grande trabalho e dar tudo em campo"