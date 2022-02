Galeno preparado para "reescrever história" no FC Porto: «Um bom filho à casa torna»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por W. Galeno90 (@w_galeno90)

Galeno já fala à FC Porto . Numa publicação nas redes sociais, o extremo, contratado ao Sp. Braga no último dia do mercado de inverno, afirmou estar pronto para "reescrever a história" nos dragões, uma vez que já tinha representado o clube entre 2016 e 2019, com vários empréstimos pelo meio."Um bom filho à casa torna. Hora de reescrever a minha história aqui. Muito feliz por estar de volta, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Vou dar tudo com esta camisola, juntos até ao fim", escreveu o brasileiro.Recorde-se que Galeno ingressou no FC Porto por 9 milhões de euros , tal como os azuis e brancos comunicaram à CMVM.