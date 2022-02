Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Galeno pronto para Arouca: extremo está à disposição de Sérgio Conceição Identificado com o clube e os adversários, chega com rodagem para integrar já as opções





VONTADE. Brasileiro quer agarrar esta oportunidade no Dragão

• Foto: fc porto