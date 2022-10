Galeno reage à derrota no clássico: «Contra tudo e contra todos, vamos lutar até ao fim»

Galeno reagiu nas redes sociais à derrota do FC Porto diante do Benfica , no clássico desta noite no Estádio do Dragão. Numa publicação no Instagram, prometeu que a equipa irá "lutar até ao fim"."Contra tudo e contra todos, orgulho nesta família, juntos como sempre, vamos lutar até ao fim", escreveu o camisola 13 dos azuis e brancos, que foi substituído aos 78 minutos de jogo.Também o central David Carmo fez uma publicação, no caso um 'instastory', onde escreveu: "Orgulhoso por fazer parte deste grupo".