Galeno renovou com o FC Porto até junho de 2027

Galeno renovou contrato com o FC Porto até junho de 2027, segundo informa o Relatório e Contas da SAD divulgado esta quarta-feira. O jogador, quando foi contratado em janeiro passado ao Sp. Braga, tinha rubricado um contrato válido até 2026, mas foi prolongado por mais um ano entretanto.Esse evento é reportado no capítulo das operações com jogadores ocorridas após o fecho do exercício de 2021/22. "De referir também que o contrato de trabalho com o jogador Galeno foi prolongado por mais uma época até 30 de junho de 2027", pode ler-se no documento.Além desta operação com Galeno, o FC Porto deu conta das outras operações que já só vão integrar o Relatório e Contas da SAD de 2022/23, por terem sido consumadas a partir de 1 de julho."Entradas: aquisição definitiva dos direitos desportivos dos jogadores Stephen Eustáquio, André Franco, Gabriel Veron, João Marcelo, Samuel Portugal e David Carmo. Saídas: cedência definitiva dos direitos desportivos dos jogadores Francisco Conceição, Sérgio Oliveira, Agustín Marchesin, para além do final do contrato dos atletas Mbemba e Ruben Semedo e rescisão com Nakajima", refere o documento.