Galeno: «Tenho uma história para refazer aqui no FC Porto»

Galeno foi o 'Player of the Match' para a UEFA na vitória (2-1) ante o Atlético Madrid. O extremo brasileiro era um homem feliz após o apito final."Quero dar os parabéns a todo o grupo. Tínhamos o objetivo da qualificação em 1º e isso foi cumprido. Temos de dar continuidade a esse trabalho que fizemos hoje e sábado temos um jogo importante pela frente e vamos dar tudo para conquistar a vitória", deu conta em declarações ao Porto Canal, explicando a atitude em campo."Entrámos em jogo sabendo que tínhamos mais um objetivo a cumprir: ganhar e passar em 1º lugar. Colocámos em campo o que treinador pediu e estivemos sempre ligados no jogo", frisou.O jogador, de 25 anos, que está na segunda passagem pelos dragões assumiu que quer mostrar qualidade nesta 'segunda vida'."Como disse quando cheguei, tenho uma história para refazer aqui no FC Porto. Só quero trabalhar e tenho a certeza que o treinador, a cada treino e cada jogo, vai ajudar-me muito, tal como todo o grupo. Muito feliz por estar a ajudar o grupo todo. Vamos comemorar com calma, porque no sábado há mais uma final para disputar", deu conta.