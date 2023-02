Galeno voltou a ceder

Um dos vários jogadores que viajaram para Itália sem saber se poderia ser opção, Galeno foi mesmo a jogo e até figurou no onze escolhido por Sérgio Conceição. Ainda assim, o extremo brasileiro ressentiu-se dos problemas musculares que o afetaram após o clássico com o Sporting e deixou-se cair no relvado logo no arranque da 2ª parte com queixas físicas, tendo a equipa médica aconselhado de imediato a saída do jogador.

De resto, Uribe e Otávio, que também estavam em dúvida, foram titulares, enquanto Evanilson e Fábio Cardoso estiveram no banco, sendo que o avançado chegou mesmo a ir a jogo.