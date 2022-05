Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Garagem do Dragão dá acusações Comissão de Instrutores propõe castigos para Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira no caso com Frederico Varandas após clássico de fevereiro. Processo partiu de queixa do Sporting