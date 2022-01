O portal brasileiro 'Torcedores' escreveu esta sexta-feira que o lateral direito do FC Porto, Renzo Saravia, foi sugerido ao Botafogo por representantes dos dragões.De acordo com a mesma fonte, o clube alvinegro não tem a contratação de um lateral direito como prioritária, mas o defesa argentino está a ser avaliado pelo head coach, Raphael Rezende.Saravia, de 28 anos, passou os dois últimos anos ao serviço do Internacional de Porto Alegre, por empréstimo do FC Porto. No passado dia 10 foi reintegrado, em treino, no plantel do FC Porto, mas ainda não foi inscrito na Liga.Segundo o 'Torcedores', "o FC Porto está disposto a emprestar Renzo Saravia pelo período de um ano, com opção de compra dos direitos económicos e pagando parte dos salários do jogador". A ligação do argentino aos dragões, recorde-se, termina em junho de 2023.