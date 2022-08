Gastroentrite e fadiga muscular obrigaram Uribe e Grujic a deixar o jogo em Vizela

Apesar do triunfo, o FC Porto teve muitas dificuldades em passar em Vizela, num cenário que obrigou Sérgio Conceição a fazer várias alterações ao longo do encontro. Mesmo assim, nem todas as substituições do técnico azul e branco foram realizadas apenas por razões estratégicas.Por um lado, Uribe tem estado a contas com uma gastroentrite nos últimos dias e acabou por ter de sair ao intervalo. Por seu lado, Grujic acusou fadiga muscular e teve de deixar o relvado à passagem do minuto 62.No plano oposto, Zaidu sentiu um desconforto na zona dos adutores ainda na 1ª parte, mas aguentou até ao fim.