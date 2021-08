Gentrit Salihu reforça equipa sub-19 do FC Porto

Com 18 anos celebrados no passado mês de junho, Gentrit Salihu é o mais recente reforço da equipa de Sub-19 do FC Porto.





Médio defensivo natural do Kosovo, assinou contrato e, agora, vai juntar-se ao plantel orientado por José Tavares, tendo já experiência de futebol sénior.Na última campanha ao serviço do FC Besa Pejë, marcou dois golos e deu uma assistência nas 29 aparições no principal escalão do país natal. No Dragão, foi recebido por António Frasco, histórico médio azul e branco que atualmente exerce as funções de treinador-adjunto dos Sub-19 portistas."Ele tem que perceber que chegou a um clube com uma enorme exigência e com uma dimensão enorme a nível mundial. Naturalmente que estamos aqui para o ajudar a integrar-se com maior facilidade e tenho a certeza de que é isso que vai acontecer. Estaremos aqui sempre para o apoiar, mas essa é a maneira de estar deste clube. A primeira coisa que procuramos transmitir é respeitar sempre o símbolo do FC Porto, seja dentro ou fora do campo. A partir daí, temos de permitir que ele desenvolva todo o seu valor e potencial, podendo, quem sabe, chegar à equipa principal", afirmou Frasco à comunicação do clube.Já o reforço, esse pronunciou-se, assim, sobre a chegada ao FC Porto: "É um sentimento incrível chegar ao maior clube de Portugal. Estou ansioso por me juntar à equipa e entusiasmado para começar a treinar e a jogar. Dou tudo de mim todos os dias e trabalho duro, pois só assim conseguirei concretizar os meus sonhos. Quero ajudar a equipa a ser mais forte e eu próprio quero ser melhor. Temos um grupo unido e competitivo, que quer ajudar o FC Porto a ter sucesso."