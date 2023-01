Gil Martins assinou contrato profissional com o FC Porto: «Revejo-me muito no Vitinha»

? Gil Martins assina contrato profissional

? Médio 16 anos Sub-17

"Não vou ficar por aqui e quero muito mais"



https://t.co/TkqZQ4TuLe#FCPortoSub17 #MarcaPorto pic.twitter.com/emZmAkRunC — FC Porto (@FCPorto) January 23, 2023

O FC Porto continua a assegurar o futuro e, esta segunda-feira, comunicou que Gil Martins assinou o primeiro contrato profissional com o clube. Médio ofensivo de 16 anos, este internacional jovem português soma três golos e quatro assistências pelos dragões na presente edição do campeonato sub-17.Na hora de destacar uma referência, Gil Martins 'viajou' a Paris. "Revejo-me muito no Vitinha, é um grande jogador que passou por aqui e uma grande referência para mim a nível de formação também. Sou um jogador com qualidade técnica, de passe e que gosta de chegar à área para fazer golos", identificou em declarações à comunicação do FC Porto, depois de já ter apresentado os objetivos de carreira."Chegar à equipa principal é o meu maior sonho. Gostava de ser um dos jogadores emblemáticos do clube e ser recordado como um dos grandes jogadores do clube", atirou Gil Martins.Os primeiros pontapés na bola foram dados na Sanjoanense e chegou ao FC Porto em 2017/18 oriundo da Casa do Benfica de Estarreja. Com a camisola portista, alinhou pelos sub-13, sub-14, pela Dragon Force, pelos sub-15 antes de passar a integrar o plantel de sub-17 portista, às ordens de Ricardo Costa."Entrei nos sub-13, quando era apenas um miúdo com muitos sonhos que agora se estão a concretizar. Mas não vou ficar por aqui e quero muito mais", afirmou ainda, concluindo sobre a assinatura do primeiro contrato profissional da carreira."Estou muito feliz e honrado por esta oportunidade que o FC Porto me está a dar, porque é sinal de que confiam em mim. Agora vou dar o meu melhor para tentar chegar à equipa principal e conquistar títulos", prometeu.