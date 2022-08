Golo de André Franco ao dragão com ode ao sportinguismo

André Franco traz do Estoril golos a Benfica e... FC Porto. Ao seu novo clube marcou na época passada, no jogo do campeonato, no António Coimbra da Mota. Fez, de penálti, o 2-0 para os canarinhos a fechar a primeira parte. Na véspera, o Sporting, que à partida para essa 17ª jornada tinha os mesmos pontos do FC Porto, havia perdido em casa do Santa Clara. E o médio leonino, Daniel Bragança, partilhou nas redes sociais um vídeo a puxar pelo colega na formação, quando este se preparava para bater Diogo Costa.





“‘Bora’ lá Andrezinho. Por favor, pelo teu sportinguismo, por favor”, atirou Bragança, antes de gritar o golo. Uma situação que ganha agora, com a transferência de André Franco para o FC Porto, toda uma outra dimensão. A verdade é que, na segunda parte, o FC Porto conseguiu virar o marcador e acabou por vencer por 3-2. No final da partida, na famosa roda portista, Sérgio Conceição disse ao grupo: “Este é o jogo do título!” André Franco, de resto, também marcou ao Benfica na última edição da Liga, mas o Estoril perdeu no Estádio da Luz (2-1).