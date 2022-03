A estreia de Pepê a marcar numa competição da UEFA, frente ao Lyon, nesta quinta-feira, não garantiu o apuramento do FC Porto para os quartos de final da Liga Europa, mas mesmo assim vai perdurar na memória do brasileiro, de 25 anos.Esse golo marcado em Lyon foi eleito pela UEFA como o Melhor Golo da Semana da Liga Europa. O remate de primeira, à meia volta, após cruzamento de Fábio Vieira, permitiu que Pepê superasse a concorrência de Pedri (Barcelona), Boga (Atalanta) e Soucek (West Ham).Recorde, aqui , o golaço do avançado do FC Porto no empate a uma bola em Lyon.