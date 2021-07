Golo de Taremi ao Chelsea considerado o melhor da época em votação da UEFA

O pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi, no jogo da Liga dos Campeões frente ao Chelsea, recebeu quase 30% dos votos e ganhou a eleição do Golo da Época, promovida pela UEFA.





O golo do avançado iraniano do FC Porto aconteceu nos descontos do jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Champions, mas foi insuficiente para evitar a eliminação dos dragões diante dos blues, que acabariam por vencer esta edição da prova.No segundo lugar ficou o golo do italiano Lorenzo Insigne, frente à Bélgica, nos quartos-de-final do Europeu, e em terceiro o do avançado inglês Kemar Roofe, do Rangers, no triunfo diante do Standard Liège, na fase de grupos da Liga Europa.