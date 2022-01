O golo que Mehdi Taremi marcou ao Chelsea na Liga dos Campeões na época passada é um dos três finalistas ao prémio Puskás, segundo anunciou a FIFA esta terça-feira.O fantástico pontapé de bicicleta do jogador iraniano do FC Porto, apontado a 13 de abril, concorre com golos de Érik Lamela e Patrik Schick.Lamela, ex-jogador do Tottenham, agora no Sevilha, concorre com um golo marcado a 14 de março de 2021, no Arsenal-Tottenham, num jogo da Premier League.Já o de Schick, médio checo do Bayer Leverkusen, foi marcado a 14 de junho de 2021, no Euro'2020, num encontro entre a República Checa e a Escócia.O vencedor será conhecido a 17 deste mês.