Gonçalo Borges: «Às vezes, a camisola é pesada»

Gonçalo Borges tem-se desdobrado em iniciativas nesta quadra natalícia, sendo que a mais recente foi com os miúdos dos sub-11 e sub-12 do FC Porto. Juntamente com o seu companheiro de equipa, Bernardo Folha, o extremo deu conselhos e partilhou experiências, no Olival."A camisola é pesada, às vezes, é verdade, mas que não permitam que isso vos iniba de mostrar o vosso talento e o que têm de diferentes. Se estão aqui, todos têm algo de diferente para dar e gostaria que mostrassem a toda a gente e não escondessem o quão diferentes são. Quando ouvi o hino da Champions pela primeira vez arrepiei-me. Estreei-me com uma derrota, mas mesmo assim não deixou de ser um momento bonito para mim estrear-me numa liga tão competitiva. Tudo o que seja competição, como sabem, o nosso clube é bom. Eu gostei de uma questão que tinha que ver com o facto de já ter querido desistir quando não jogava. Eu respondi-lhes que é normal, acontece, mas é bom que percebam que o caminho faz-se caminhando e que cada um tem o seu timing. Têm de tirar prazer do que estão a fazer e, com o trabalho à mistura, o céu é o limite", referiu Gonçalo Borges, em declarações proferidas aos meios de comunicação do FC Porto.Recorde-se que o extremo, de 21 anos, foi distinguido, esta semana, com o Dragão de Ouro para Atleta Revelação do Ano e a sua ligação contatual ao FC Porto é válida até 2027.