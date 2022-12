Gonçalo Borges distinguido como Dragão de Ouro para Atleta Revelação

Gonçalo Borges foi, na noite desta segunda-feira, distinguido com o Dragão de Ouro para Atleta Revelação. O jovem extremo agradeceu o prémio, em especial, a Pinto da Costa e Sérgio Conceição."Quero agradecer ao nosso presidente pela confiança, ao míster, ao Vítor Bruno e Dembelé, por me fazerem estar mais perto do que eu sou e dominar a minha arte. Quando entrei nesta casa aos 14 anos não foi fácil o que passei. Agradeço a toda a minha família, quero continuar a ser o homem que todos se orgulhem. Entrei nesta casa com 14 anos, com sonhos, ambições, e esse menino mantém-se com os sonhos de conquistar coisas neste clube", referiu o extremo.