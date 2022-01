Gonçalo Borges e Bernardo Folha juntam-se aos trabalhos da equipa principal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A presença de Gonçalo Borges e Bernardo Folha foi o dado de maior destaque do treino realizado pelo FC Porto esta manhã, no Olival. O extremo e o médio-ofensivo juntaram-se a Rodrigo Pinheiro, João Marcelo e João Mendes, também eles da equipa B, nos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição.A decisão promovida pelo técnico acontece num dia em que a saída de Corona foi oficializada e pode significar que Gonçalo Borges, por exemplo, terá mais oportunidades na formação principal na 2.ª metade da época.No boletim clínico, mantêm-se Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento). Zaidu continua na CAN ao serviço da Nigéria.