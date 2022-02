Gonçalo Borges e Bernardo Folha no arranque da preparação do clássico com o Sporting

Pouco mais de 12 horas após o fim do jogo com o Gil Vicente, que terminou com empate a uma bola, o FC Porto regressou aos treinos no Olival, esta segunda-feira, iniciando a preparação do jogo frente ao Sporting, em Alvalade, referente à 1.ª mão das meias finais da Taça de Portugal.A sessão dirigida por Sérgio Conceição voltou a contar com dois jogadores da equipa B, no caso o avançado Gonçalo Borges e o médio Bernardo Folha. Segundo o boletim clínico divulgado pelos dragões, Manafá continua a ser a única baixa por lesão.O FC Porto, de resto, realiza amanhã de manhã o último ensaio para o jogo de quarta-feira, frente ao Sporting, sendo que, no final do apronto, Sérgio Conceição apresenta-se na sala de imprensa do Olival para fazer a antevisão ao clássico.